Back to the Future - Asesor Experto para MetaTrader 5

Los reguladores o agencias financieras sirven para pronosticar los beneficios de los valores. Para ello, publican diferentes clasificaciones y gráficos.

La gente solo puede ver un gráfico, el de las cotizaciones de la propia agencia. Así, este gráfico dibuja el "futuro" de forex. Comerciaremos precisamente conforme a este gráfico.

Ejemplo (Moody's se adelanta a forex en 75 minutos):

Moody's se adelanta a forex en 75 minutos

Por el dibujo se puede ver que el robot construye dos barras de 0,5 puntos y se fija en cuando el precio sale de estas barras. En cuanto el precio salga de los límites de la barra, el robot registra el tiempo que se ha necesitado para ello y abre una posición a esta hora.

Advertencia: la duración de las barras es de 75 min. (y muestran el "futuro" en forex).

Ajustes

Para que el asesor funcione, hay que configurar el terminal: entre en Servicio > Ajustes > Asesor y haga lo mismo que en la imagen:

Asesor Back to the Future

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12442

