Indicadores

2XMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2152
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
2xma.mq5 (11.63 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Yuriy Tokman

O histograma MACD se baseia em duas linhas de sinal no gráfico de preço do instrumento financeiro.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 18.11.2009.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador 2XMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1249

