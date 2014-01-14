Participe de nossa página de fãs
2XMA - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 2152
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Yuriy Tokman
O histograma MACD se baseia em duas linhas de sinal no gráfico de preço do instrumento financeiro.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 18.11.2009.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador 2XMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1249
