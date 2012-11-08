CodeBaseРазделы
Индикаторы

2XMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2xma.mq5 (11.5 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) просмотр
Реальный автор:

Yuriy Tokman

Гистограмма MACD с двумя сигнальными линиями на самом ценовом графике финансового актива.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 18.11.2009.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор 2XMA

