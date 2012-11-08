Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
2XMA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4852
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Yuriy Tokman
Гистограмма MACD с двумя сигнальными линиями на самом ценовом графике финансового актива.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 18.11.2009.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор 2XMA
Индикатор осуществляет перенос ценовых данных в новую систему координат, смещая по ценовой оси (ординат).Ind_2 Line+1
Индикатор арбитражной ситуации для спреда, состоящего из двух инструментов.
Библиотека функций для работы со строками: StringToArray, StringToPeriod и PeriodToStringExp_GG-RSI-CCI
Эксперт с сигнальным индикатором GG-RSI-CCI.