Реальный автор:

Yuriy Tokman

Гистограмма MACD с двумя сигнальными линиями на самом ценовом графике финансового актива.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 18.11.2009.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор 2XMA