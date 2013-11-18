代码库部分
指标

2XMA - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1830
(18)
2xma.mq5 (11.63 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
真实作者:

Yuriy Tokman

在金融资产的价格图表中使用两条信号线绘制 MACD 柱状线。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 18.11.2009.

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 2XMA 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1249

