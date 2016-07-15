コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

2XMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1102
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
2xma.mq5 (11.63 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Yuriy Tokman

金融資産の価格チャートで2本のシグナルラインを使用して描画されるMACDヒストグラム。

この指標は初めにMQL4で実装され2009年11月18日にコードベースで公開されました。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 2XMA指標

図1 2XMA指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1249

Exp_AnchoredMomentum Exp_AnchoredMomentum

AnchoredMomentum指標を使った取引システム。

Exp_GG-RSI-CCI Exp_GG-RSI-CCI

GG-RSI-CCIシグナル指標を使ったエキスパートアドバイザー。

AffineTransform AffineTransform

この指標は、価格データ（縦軸）軸をシフトして価格を新しい座標に転送します。

DDE - サーバ DDE - サーバ

MQL5ライブデータをExcel（DDE）にエクスポート