2XMA - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Yuriy Tokman
Das MACD Histogramm wird unter Verwendung von zwei Signallinien in den Preischart des Assets gezeichnet.
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 18.11.2009.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der 2XMA Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1249
