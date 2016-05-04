CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

2XMA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1252
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
2xma.mq5 (11.63 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Yuriy Tokman

Das MACD Histogramm wird unter Verwendung von zwei Signallinien in den Preischart des Assets gezeichnet.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 18.11.2009.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der 2XMA Indikator

Abb.1 Der 2XMA Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1249

AffineTransform AffineTransform

Der Indikator überträgt die Preisdaten in das neue Koordinatensystem mit Verschiebung der Preisachse (Ordinatenachse).

DDE - Server DDE - Server

Export von MQL5 live Daten nach Excel (DDE)

String - Bibliothek von Funktionen zum arbeiten mit Strings String - Bibliothek von Funktionen zum arbeiten mit Strings

Bibliothek von Funktionen zum arbeiten mit Strings: StringToArray, StringToPeriod und PeriodToString

CheckHistory - Funktion zum Prüfen und Laden der Historie CheckHistory - Funktion zum Prüfen und Laden der Historie

Leicht modifizierte Ladefunktion von MetaQuotes.