Exp_AnchoredMomentum - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1260
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
交易系统采用 AnchoredMomentum 指标。在柱线收盘时，如果突破指标的最高或最低级别，则形成执行交易的信号。合约退出可通过挂单执行，或指标颜色从粉色变为绿色，反之亦然。
放置 AnchoredMomentum.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 从 2011 品种 AUDUSD H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1245
