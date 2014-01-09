代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_AnchoredMomentum - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1260
等级:
(20)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
anchoredmomentum.mq5 (10.79 KB) 预览
exp_anchoredmomentum.mq5 (6.09 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

交易系统采用 AnchoredMomentum 指标。在柱线收盘时，如果突破指标的最高或最低级别，则形成执行交易的信号。合约退出可通过挂单执行，或指标颜色从粉色变为绿色，反之亦然。 

放置 AnchoredMomentum.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。 

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

 测试结果 从 2011 品种 AUDUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1245

TrendValue TrendValue

趋势指标作为 NRTR (Nick Rypock 反向尾随)。

WcciPatterns WcciPatterns

伍迪CCI模式指标

Exp_DSSBressert Exp_DSSBressert

交易系统采用 DSSBressert 指标

Exp_ADX_Smoothed Exp_ADX_Smoothed

此交易系统基于 ADX_Smoothed 指标的 DI+ 和 DI 线交叉