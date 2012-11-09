Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_AnchoredMomentum - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2563
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система с использованием индикатора AnchoredMomentum. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой индикатором верхнего или нижнего уровня. Выход из сделок происходит либо по отложенным ордерам либо при изменении цвета индикатора с розового на зелёный или наоборот.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AnchoredMomentum.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на AUDUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Эксперт с сигнальным индикатором GG-RSI-CCI.String - Библиотека функций для работы со строками
Библиотека функций для работы со строками: StringToArray, StringToPeriod и PeriodToString
Этот стохастик радикально сокращает кол-во ложных сигналов путем регулирования чувствительности.CheckHistory - Функция для проверки и загрузки истории
Немного доработанная функция загрузки истории от MetaQuotes.