Торговая система с использованием индикатора AnchoredMomentum. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой индикатором верхнего или нижнего уровня. Выход из сделок происходит либо по отложенным ордерам либо при изменении цвета индикатора с розового на зелёный или наоборот.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AnchoredMomentum.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на AUDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования