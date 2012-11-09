CodeBaseРазделы
Exp_AnchoredMomentum - эксперт для MetaTrader 5

Торговая система с использованием индикатора AnchoredMomentum. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой индикатором верхнего или нижнего уровня. Выход из сделок происходит либо по отложенным ордерам либо при изменении цвета индикатора с розового на зелёный или наоборот. 

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AnchoredMomentum.ex5  в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались. 

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

 Результаты тестирования за 2011 год на AUDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

 

 

 

