コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_AnchoredMomentum - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
732
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
anchoredmomentum.mq5 (10.79 KB) ビュー
exp_anchoredmomentum.mq5 (6.09 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

AnchoredMomentum指標を使った取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときにハイまたはローレベル指標にブレークスルーがある場合に形成されます。取引からのエグジットは未決注文か指標の色が桃色から緑色またはその反対に代わった場合に行われます。 

コンパイルされたAnchoredMomentum.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。 

図1　チャート上の取引履歴のインスタンス。

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス。

 H4での2011のAUDUSDの検証結果：

図2　 検証結果のチャート

図2　 検証結果のチャート

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1245

Exp_GG-RSI-CCI Exp_GG-RSI-CCI

GG-RSI-CCIシグナル指標を使ったエキスパートアドバイザー。

sHistoryExport - МetaТrader4形式で履歴データをエクスポートする便利なスクリプト sHistoryExport - МetaТrader4形式で履歴データをエクスポートする便利なスクリプト

履歴の読み込みと確認とともにワンクリックですべての必要な製品や時間枠をエクスポートします。

2XMA 2XMA

金融資産の価格チャートで2本のシグナルラインを使用して描画されるMACDヒストグラム。

AffineTransform AffineTransform

この指標は、価格データ（縦軸）軸をシフトして価格を新しい座標に転送します。