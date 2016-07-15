AnchoredMomentum指標を使った取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときにハイまたはローレベル指標にブレークスルーがある場合に形成されます。取引からのエグジットは未決注文か指標の色が桃色から緑色またはその反対に代わった場合に行われます。

コンパイルされたAnchoredMomentum.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。

図1 チャートでの取引履歴のインスタンス。

H4での2011のAUDUSDの検証結果：

図2 検証結果のチャート