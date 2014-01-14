Sistema de negociação baseado no indicador AnchoredMomentum. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando há o rompimento dos níveis máximo e mínimo do indicador. O fechamento de uma posição é realizado por uma ordem pendente ou pela mudança de cor do indicador de rosa para verde ou vice versa.

Coloque o arquivo compilado AnchoredMomentum.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par AUDUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste.