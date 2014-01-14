CodeBaseSeções
Experts

Exp_AnchoredMomentum - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
961
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
anchoredmomentum.mq5 (10.79 KB) visualização
exp_anchoredmomentum.mq5 (6.09 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação baseado no indicador AnchoredMomentum. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando há o rompimento dos níveis máximo e mínimo do indicador. O fechamento de uma posição é realizado por uma ordem pendente ou pela mudança de cor do indicador de rosa para verde ou vice versa. 

Coloque o arquivo compilado AnchoredMomentum.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes. 

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

 Resultados do teste para o par AUDUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1245

