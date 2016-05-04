Handelssystem, das den AnchoredMomentum Indikator verwendet. Ein Signal um einen Trade auszuführen wird zum Schluss eines Balkens gebildet, wenn der Hoch- oder Tief-Level-Indikator ausbricht. Der Ausstieg aus einem Trade wird durch eine Pendingorder ausgelöst, oder wenn sich die Farbe des Indikators von pink nach grün ändern oder vice versa.

Speichern Sie die compilierteAnchoredMomentum.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2011 fpr AUDUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse.