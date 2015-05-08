Los niveles redondos son niveles de carácter muy psicólogico, que terminan en dos ceros en el caso de la cotización de cuatro dígitos tras la coma (de dos dígitos con las parejas con el yen japonés) o de tres ceros en el caso de cinco dígitos (de tres dígitos con las parejas con JPY). Es decir, según la pareja EURUSD, dichos niveles serán las cotizaciones 1,3500; 1,3600; 1,3700; 1,3800, etcétera, y para la pareja EURJPY, 138,00; 139,00; 140,00; 141,00, etcétera.

Indicador de niveles de precio Key Levels

Para representar los niveles redondos en el gráfico con un precio, vendrá muy bien el indicador Key Levels, cuyo principal valor es destacar los niveles que terminan en 00, 20, 50 y 80.

En el gráfico de instrumentos de divisas, esto tendrá el aspecto que sigue:





En los ajustes del indicador, los niveles representables están divididos en 2 grupos, 00/50 y 20/80, y existe la posibilidad de desactivar cualquiera de ellos.

Si usted necesita solo un nivel de un grupo determinado (por ejemplo, 00 del grupo 00/50), entonces el color del segundo puede hacerse semejante al color del fondo, de forma que no se vea.

El indicador estudiado Key Levels está pensado para usarse en las plataformas comerciales MetaTrader 4/5 y tiene los siguientes ajustes:

Show_00_50_Levels - activación/desactivación de los niveles que terminan en 00 y 50.

Show_20_80_Levels - activación/desactivación de los niveles que terminan en 20 y 80.

Level_00/50/20/80 _Color - elegir el color de los datos de los niveles.

Los niveles 20, 80 y 50 también pueden ser usados en el propio comercio. La idea principal de su uso es la siguiente: el nivel 50 es la mitad del camino hasta el siguiente nivel redondo, que también puede "frenar" el precio; y los niveles 20 y 80 son niveles fronterizos, al superar los cuales se puede hablar de la ruptura o retirada definitiva del nivel 00.

Credits:

Alexey Sergeev

