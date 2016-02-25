私たちのファンページに参加してください
KeyLevels - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
ラウンドレベルとは、2つの末尾ゼロを持った4桁の相場（円と2桁のペア）、または3つの末 尾ゼロを持った（円と3桁のペア）5桁の相場のための強い心理的なレベルです。例えば、EURUSDのラウンドレベル 1,3500; 1,3600; 1,3700; 1,3800等、の相場で、EURJPYのラウンドレベルは138,00; 139,00; 140,00; 141,00などです。
キーレベル、価格レベルのインディケータ
キーレベルインジケータは、価格チャート上にラウンドレベルを表示するための強い味方です。その主な目的は、レベルを、00、20、50および80を末尾として表示することです。
価格チャートでの表示は下記のとおりです。
インディケータ設定では表示されるレベルは00/50および20/802の2グループに分類されます。 2つのグループのいずれかをオフにすることができます。
特定のグループから1つのレベルのみを表示（例えば00/50グループから00）する必要がある場合は、チャート上でそれが見えないようにするために、2番目のレベルの色を背景色に変更することができます。
キーレベルインディケータはMetaTrader 4とMetaTrader 5をサポートしており、次の設定があります。
- Show_00_50_Levels - 末尾が00と50のレベルを表示/非表示。
- Show_20_80_Levels - 末尾が20と80のレベルを表示/非表示。
- Level_00/50/20/80 _Color - レベルの色を選択。
20、80および50のレベルも使用できます。主要な考え方は下記の通りです。レベル50は価格をまた「加速する」ことができる次のラウンドレベルの半分です。
レベル20と80は境界値で、これらの値をブレイクスルーはレベル00からの最終的なブレイクアウトやバウンスを示している可能性があります。
クレジット：Alexey Sergeev
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12431
