Runde Levels sind starke psychologische Levels mit zwei nachfolgenden Nullen bei 4stelligen Quotierungen (2 Dezimalstellen bei JPY) oder drei nachfolgenden Nullen für 5stellige Quotierungen (3 Stellen für Paare mit JPY). Zum Beispiel sind für EURUSD runde Levels Quotierungen wie 1,3500; 1,3600; 1,3700; 1,3800 etc., und für EURJPY 138,00; 139,00; 140,00; 141,00 etc.

Key Levels, ein Indikator von Preislevels

Der Key Levels Indikator ist gut für die Anzeige von runden Preislevels auf einem Preischart. Sein Hauptzweck ist die Anzeige von Levels mit nachfolgenden 00, 20, 50 und 80.

In den Indikator Einstellungen werden die angezeigten Levels in zwei Gruppen unterteilt: 00/50 und 20/80. Sie können jede der 2 Gruppen abschalten.

Wenn Sie nur einen Level von einer bestimmten Gruppe anzeigen möchten (zum Beispiel 00 aus der 00/50 Gruppe), können Sie die Farbe des zweiten Levels auf die Hintergrundfarbe ändern um ihn am Chart unsichtbar zu machen.

Der Key Levels Indikator unterstützt MetaTrader 4 und MetaTrader 5 und hat folgende Einstellungen:

Show_00_50_Levels - zeige/verberge Levels mit nachfolgendem 00 und 50.

Show_20_80_Levels - zeige/verberge Levels mit nachfolgendem 20 und 80.

Level_00/50/20/80 _Color - wählt Farben dieser Levels

Sie können auch die Levels 20, 80 und 50 verwenden. Die Hauptidee ist wie folgt. Level 50 ist der halbe Weg zum nächsten runden Level was auch den Preis "verlangsamen" kann.

Levels 20 und 80 sind Grenzwerte, eine Durchbruch durch diese Werte kann den finalen Durchbruch oder einen Rückschlag vom Level 00 bedeuten.

