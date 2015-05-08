El script encuentra y marca en el gráfico los puntos de apoyo de DeMark y muestra su dimensión.

Este script, en esencia, lleva la misma funcional que KeyFinder y apenas podrá encontrar en él diferencias externas, excepto los botones que eliminan del gráfico el script y todos los objetos creados por él.

Figura 1. Gráfico de futuros en el índice РТС con la aplicación del script KeyFinder 2.0

Si bien el aspecto externo del funcionamiento del script no ha sufrido cambios, cabe decir que el código ha sido reformado de manera sustancial.

Para el funcionamiento del script se ha fundado la clase CKeyFinder.





Fig 2. Clase CKeyFinder

Más abajo se adjunta el propio código de clase. He intentado hacer comentarios lo más precisos posibles al código, por eso, pienso que no deberían surgir problemas.

#property copyright "Trofimov Pavel" #property link "trofimovpp@mail.ru" class CKeyFinder { private : int MinDimension; int MaxBars; protected : int getHighDimension( MqlRates &tmpRates[], int tmp_i, int tmp_iCod); int getLowDimension( MqlRates &tmpRates[], int tmp_i, int tmp_iCod); public : CKeyFinder(); ~CKeyFinder(); int GetMinDimension(); void SetMinDimension( int temp_Val); int GetMaxBars(); void SetMaxBars( int temp_Val); void FindUpKeyPoints( int temp_iCod, MqlRates &temp_rates[]); void FindLowKeyPoints( int temp_iCod, MqlRates &temp_rates[]); int CleanChart(); }; int CKeyFinder::getHighDimension( MqlRates &tmpRates[], int tmp_i, int tmp_iCod) { int k= 1 ; while ((tmpRates[tmp_i].high>tmpRates[tmp_i+k].high) && (tmpRates[tmp_i].high>tmpRates[tmp_i-k].high) && ((tmp_i+k)<(tmp_iCod)) && ((tmp_i-k)> 0 )) k++; if (((tmp_i+k)==tmp_iCod) || ((tmp_i-k)== 0 )) k=- 1 ; return (k); }; int CKeyFinder::getLowDimension( MqlRates &tmpRates[], int tmp_i, int tmp_iCod) { int k= 1 ; while ((tmpRates[tmp_i].low<tmpRates[tmp_i+k].low) && (tmpRates[tmp_i].low<tmpRates[tmp_i-k].low) && ((tmp_i+k)<(tmp_iCod)) && ((tmp_i-k)> 0 )) k++; if (((tmp_i+k)==tmp_iCod) || ((tmp_i-k)== 0 )) k=- 1 ; return (k); }; int CKeyFinder::GetMinDimension(){ return (MinDimension);}; void CKeyFinder::SetMinDimension( int temp_Val) { if (temp_Val> 1 ) MinDimension=temp_Val; else { MessageBox ( "Se ha indicado una dimensión demasiado pequeña." + "

" + "Se usará la dimensión por defecto - 5" , "¡Atención!" , MB_OK + MB_ICONWARNING ); MinDimension= 5 ; }; }; int CKeyFinder::GetMaxBars() { return (MaxBars);}; void CKeyFinder::SetMaxBars( int temp_Val) { int SMaxBars= Bars ( Symbol (), 0 ); if (SMaxBars<temp_Val) { temp_Val=SMaxBars; MessageBox ( "Se ha establecido un parámetro MaxBars demasiado alto." + "

" + "Para los cálculos se usará " + IntegerToString (temp_Val)+ " barras." , "¡Atención!" , MB_OK + MB_ICONWARNING ); }; if (temp_Val<( 2 *MinDimension)) { MessageBox ( "Se ha establecido una cantidad de barras demasiado baja." + "

" + "Se usará la cantidad por defecto - 300" , "¡Atención!" , MB_OK + MB_ICONWARNING ); temp_Val= 300 ; }; MaxBars=temp_Val; }; void CKeyFinder::FindUpKeyPoints( int temp_iCod, MqlRates &temp_rates[]) { int HD= 1 ; for ( int i=temp_iCod-MinDimension; i>(MinDimension- 1 ); i--) { HD=getHighDimension(temp_rates,i,temp_iCod); if ((HD>=MinDimension) || (HD==- 1 )) { string Ob_Name= "KF_Label" + IntegerToString (i); if (HD!=- 1 ) { ObjectCreate ( 0 ,Ob_Name, OBJ_TEXT , 0 ,temp_rates[i].time,temp_rates[i].high); ObjectSetInteger ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_ANCHOR , 0 , ANCHOR_LOWER ); ObjectSetString ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_TEXT , 0 , IntegerToString (HD)); ObjectSetInteger ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_COLOR , clrRed ); } else { ObjectCreate ( 0 ,Ob_Name, OBJ_ARROW , 0 ,temp_rates[i].time,temp_rates[i].high); ObjectSetInteger ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_ARROWCODE , 0 , 159 ); ObjectSetInteger ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_ANCHOR , 0 , ANCHOR_BOTTOM ); ObjectSetInteger ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_COLOR , clrRed ); }; }; }; }; void CKeyFinder::FindLowKeyPoints( int temp_iCod, MqlRates &temp_rates[]) { int LD= 1 ; bool iCreate; for ( int i=temp_iCod-MinDimension; i>(MinDimension- 1 ); i--) { LD=getLowDimension(temp_rates,i,temp_iCod); if ((LD>=MinDimension) || (LD==- 1 )) { string Ob_Name= "KF_Label" + IntegerToString (i)+ "_1" ; if (LD!=- 1 ) { iCreate= ObjectCreate ( 0 ,Ob_Name, OBJ_TEXT , 0 ,temp_rates[i].time,temp_rates[i].low); if (iCreate) { ObjectSetInteger ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_ANCHOR , 0 , ANCHOR_UPPER ); ObjectSetString ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_TEXT , 0 , IntegerToString (LD)); ObjectSetInteger ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_COLOR , clrGreen ); } else Comment ( "No puedo crear objeto" ); } else { iCreate= ObjectCreate ( 0 ,Ob_Name, OBJ_ARROW , 0 ,temp_rates[i].time,temp_rates[i].low); if (iCreate) { ObjectSetInteger ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_ARROWCODE , 0 , 159 ); ObjectSetInteger ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_ANCHOR , 0 , ANCHOR_TOP ); ObjectSetInteger ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_COLOR , clrGreen ); } else Comment ( "No puedo crear objeto" ); }; }; }; }; int CKeyFinder::CleanChart( void ) { string Label= "KF_Label" ; int obj_total= ObjectsTotal ( 0 , 0 ,- 1 ),n= 0 ; for ( int obj=obj_total- 1 ; obj>= 0 ; obj--) { string objname= ObjectName ( 0 ,obj, 0 ,- 1 ); if ( StringFind (objname,Label)>= 0 ) ObjectDelete ( 0 ,objname); n++; } return (n); } CKeyFinder::CKeyFinder(){}; CKeyFinder::~CKeyFinder(){};

Después de que la parte principal del código haya sido pasada a clase, el código del propio script se ha hecho muy compacto.

#property copyright "Trofimov Pavel" #property link "trofimovpp@mail.ru" #property version "2.00" #property description "¡Atención! ¡Este algoritmo se usa en los cálculos del ciclo!" #property description "¡Se recomienda encarecidamente indicar el procesamiento de no más de 1000 barras!" #property script_show_inputs input int MinDimesion= 5 ; input int MaxBars= 300 ; #include "KeyFinder.mqh" #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh> CKeyFinder m_keyfinder; CChartObjectButton m_button_close; void OnStart () { MqlRates rates_array[]; string Com= "





" ; int iCod= CopyRates ( Symbol (), Period (), 0 ,MaxBars,rates_array); int sy= 10 ; if ( ChartGetInteger ( 0 , CHART_SHOW_OHLC )) sy+= 16 ; m_keyfinder.SetMaxBars(MaxBars); m_keyfinder.SetMinDimension(MinDimesion); m_keyfinder.CleanChart(); iCod=iCod- 1 ; Com+= "Funcionando...¡Espere!" ; m_button_close.Create( 0 , "ButtonClose" , 0 , 10 ,sy, 100 , 20 ); m_button_close.Description( "Close Script" ); m_button_close.Color(Blue); m_button_close.FontSize( 8 ); Comment (Com); if (iCod> 0 ) { m_keyfinder.FindUpKeyPoints(iCod,rates_array); Com+= "

Procesados los puntos superiores.

" ; Comment (Com); m_keyfinder.FindLowKeyPoints(iCod,rates_array); Comment ( "





Procesamiento finalizado" ); } else Comment ( "





¡¡¡No hay barras que procesar!!!" ); m_button_close.State( false ); while (!(m_button_close.State())) { ChartRedraw (); Sleep ( 250 ); }; m_keyfinder.CleanChart(); Comment ( "" ); }

Y al final, para evitar la aparición de preguntas, les mostraré una serie de enlaces y explicaciones útiles.

Cómo cargar el código directamente desde el editor MetaEditor

Para usar el script en MetaTrader 4 es necesario renombrar el archivo KeyFinder2.mq5 en otro archivo con la extensión mq4 y recompilarlo en el editor MetaEditor. El archivo KeyFinder.mqh, que contiene el código de clase, debe encontrarse en una misma carpeta (MQL5\Scripts, por ejemplo ) con el archivo del propio script.

Espero sus observaciones, comentarios y propuestas. ¡Que comercien ustedes bien!