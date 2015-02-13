Круглые уровни - сильные психологические уровни, оканчивающиеся на два нуля в случае четырехзначного котирования после запятой (двухзначного для пар с японской йеной) или на три нуля в случае пятизначного (трехзначного в парах с JPY). Т.е. по паре EURUSD данными уровнями будут являться котировки 1,3500; 1,3600; 1,3700; 1,3800 и т.д., а для пары EURJPY - 138,00; 139,00; 140,00; 141,00 и т.д.

Индикатор ценовых уровней Key Levels

Для отображения круглых уровней на графике с ценой хорошо подойдет индикатор Key Levels, основное назначение которого - выделение уровней, заканчивающихся на 00, 20, 50 и 80.

На графике валютных инструментов это выглядит следующим образом:





В настройках индикатора отображаемые уровни разбиты на 2 группы 00/50 и 20/80, и есть возможность отключения какой-либо из них.

Если вам будет нужен только один уровень из определенной группы (например, 00 из группы 00/50), то цвет второго можно будет сделать под цвет фона и тогда визуально он не будет виден.

Рассматриваемый индикатор Key Levels предназначен для применения в торговых платформах MetaTrader 4/5 и имеет следующие настройки:

Show_00_50_Levels - включение/отключение уровней, заканчивающихся на 00 и 50.

Show_20_80_Levels - включение/отключение уровней, заканчивающихся на 20 и 80.

Level_00/50/20/80 _Color - выбор цвета данных уровней.

Уровни 20, 80 и 50 также можно использовать в своей торговле. Основная идея их применения заключается в следующем: уровень 50 - это половина пути до следующего круглого уровня, который также может "притормозить" цену; а уровни 20 и 80 - пограничные значения, преодоление которых может говорить об окончательном пробое или отбоя от уровня 00.

Credits:

Alexey Sergeev

