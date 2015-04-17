整数位是强烈的心理价位，对于 4 位小数报价则是 2 位尾数为零 (含有 JPY 的 2 位小数货币对)，或 5 位小数报价则是 3 位尾数为零 (含有 JPY 的 3 位小数货币对)。例如, 对于 EURUSD 整数位像是 1,3500; 1,3600; 1,3700; 1,3800 等等, 且对于 EURJPY 它是 138,00; 139,00; 140,00; 141,00 等等。

关键级别, 一款价位指标

关键级别指标在价格图表上显示整数级别很出色。它的主要目的是显示尾数为 00, 20, 50 和 80 的价位。

在货币图表上显示如下:





在指标设置里，显示级别分为两组, 00/50 和 20/80。您可以关闭任意两组。

如果您只需要显示某一组的单一级别 (如 00/50 组的 00), 您可以改变另一个级别的颜色与背景色相同, 即可在图表上隐藏。

关键级别指标支持 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5, 并有如下设置:

Show_00_50_Levels - 显示/隐藏尾数为 00 和 50 的级别。

Show_20_80_Levels - 显示/隐藏尾数为 20 和 80 的级别。

Level_00/50/20/80 _Color - 选择这些级别的颜色。

您也可以使用级别 20, 80 和 50。其主要思路如下。级别 50 是距下一个整数位的一半, 也可另价格 "减速"。

级别 20 和 80 是边界值, 突破这些值可能预示着最终的突破或反弹将会从 00 级别开始。

功臣:

Alexey Sergeev

