CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

KeyLevels - indicador para MetaTrader 5

Olexiy Polyakov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
5088
Avaliação:
(45)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Níveis redondos são níveis psicológicos fortes com dois zeros à direita para cotação de 4 dígitos (2 dígitos para pares com o JPY) ou três zeros à direita para cotação de 5 dígitos (3 dígitos para pares com JPY). Por exemplo, para o EURUSD, níveis zero são cotações como 1.3500, 1.3600, 1.3700, 1.3800, etc; para EURJPY, 138.00, 139.00, 140.00, 141.00 etc.

Key Levels, um indicador do nível de preços

O indicador Key Levels é bom para exibir níveis redondos sobre um gráfico de preços. Seu principal objetivo são os níveis de exibição com finais 00, 20, 50 e 80.

No gráfico mostra como:

Um indicador do nível de preços com números redondos 00, 20, 50, 80 para MetaTrader 5

Nas configurações do indicador, os níveis são divididos em 2 grupos: 00/50 e 20/80. Você pode desligar qualquer um dos dois grupos.

Se você precisa exibir somente um nível a partir de um determinado grupo (por exemplo, exibir 00 do grupo 00/50), então você pode mudar a cor do segundo nível para a cor de fundo a fim de torná-lo invisível no gráfico.

O indicador Key Level suporta MetaTrader 4 e MetaTrader 5 e tem as seguintes configurações:

  • Show_00_50_Levels - mostrar/ocultar níveis de 00 e 50.
  • Show_20_80_Levels - mostrar/ocultar níveis de 20 e 80.
  • Level_00/50/20/80 _Color - escolher a cor destes níveis.

Você também pode usar os níveis 20, 80 e 50. A idéia principal é a seguinte: Nível 50 é um meio caminho para o próximo nível em torno do qual também pode "desacelerar" o preço.

Níveis de 20 e 80 são valores de limite, rompendo estes valores podem indicar o rompimento final ou salto a partir do nível 00.

Parâmetros de entrada do indicador KeyLevels

Créditos:

Alexey Sergeev

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12431

KeyFinder KeyFinder

O script encontra pontos pivot DeMark, exibe-os no gráfico e indica as suas dimensões.

iSpread iSpread

O indicador mostra o spread para cada barra, o spread em vigor e spread mínimo para o período.

KeyFinder 2.0 KeyFinder 2.0

O script encontra pontos pivot DeMark, exibe-os no gráfico e indica as suas dimensões.

Back to the Future (Volta para o Futuro) Back to the Future (Volta para o Futuro)

Análise fundamental usando reguladoras