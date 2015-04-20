Níveis redondos são níveis psicológicos fortes com dois zeros à direita para cotação de 4 dígitos (2 dígitos para pares com o JPY) ou três zeros à direita para cotação de 5 dígitos (3 dígitos para pares com JPY). Por exemplo, para o EURUSD, níveis zero são cotações como 1.3500, 1.3600, 1.3700, 1.3800, etc; para EURJPY, 138.00, 139.00, 140.00, 141.00 etc.

Key Levels, um indicador do nível de preços

O indicador Key Levels é bom para exibir níveis redondos sobre um gráfico de preços. Seu principal objetivo são os níveis de exibição com finais 00, 20, 50 e 80.

No gráfico mostra como:





Nas configurações do indicador, os níveis são divididos em 2 grupos: 00/50 e 20/80. Você pode desligar qualquer um dos dois grupos.

Se você precisa exibir somente um nível a partir de um determinado grupo (por exemplo, exibir 00 do grupo 00/50), então você pode mudar a cor do segundo nível para a cor de fundo a fim de torná-lo invisível no gráfico.

O indicador Key Level suporta MetaTrader 4 e MetaTrader 5 e tem as seguintes configurações:

Show_00_50_Levels - mostrar/ocultar níveis de 00 e 50.

Show_20_80_Levels - mostrar/ocultar níveis de 20 e 80.

Level_00/50/20/80 _Color - escolher a cor destes níveis.

Você também pode usar os níveis 20, 80 e 50. A idéia principal é a seguinte: Nível 50 é um meio caminho para o próximo nível em torno do qual também pode "desacelerar" o preço.

Níveis de 20 e 80 são valores de limite, rompendo estes valores podem indicar o rompimento final ou salto a partir do nível 00.

Créditos:

Alexey Sergeev

