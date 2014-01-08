请观看如何免费下载自动交易
本指标计算不同RSI振荡指标的均值。均算周期由用户设置。
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint StartLength=3; // 均算的初始周期 input uint EndLength=25; // 均算的最终周期 input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_Price=PRICE_CLOSE; // 价格类型 input int Shift=0; // 指标在柱线上的水平位移
图1 SumRSI指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1242
