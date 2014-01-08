代码库部分
SumRSI - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1145
等级:
(22)
已发布:
已更新:
sumrsi.mq5 (12.34 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者:

jax1000

本指标计算不同RSI振荡指标的均值。均算周期由用户设置。

指标输入参数:

//+----------------------------------------------+
//|  指标输入参数                                  |
//+----------------------------------------------+
input uint StartLength=3; // 均算的初始周期
input uint EndLength=25; // 均算的最终周期                  
input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_Price=PRICE_CLOSE; // 价格类型
input int Shift=0; // 指标在柱线上的水平位移

图1 SumRSI指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1242

