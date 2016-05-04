CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

SumRSI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
884
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
sumrsi.mq5 (7.72 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

jax1000

Dieser Indikator berechnet den mittleren Betrag von RSI-Oszillatoren verschiedener Perioden. Die Periode des Mittelungsintervalls wird durch den Anwender gesetzt.

Indikator Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+
//|  INDIKATOR INPUT PARAMETERS                  |
//+----------------------------------------------+
input uint StartLength=3; // die anfängliche Periode für die Mittelung
input uint EndLength=25; // die finale Periode für die Mittelung                  
input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_Price=PRICE_CLOSE; // Preistyp
input int Shift=0; // horizontale Verschiebung des Indikators in Balken

Abb.1 Der SumRSI Indikator

Abb.1 Der SumRSI Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1242

SumXMA SumXMA

Der mittlere Betrag von gleitenden Durchschnitten verschiedener Perioden.

LineBreakOnChart LineBreakOnChart

Der Indikator für (drei) lineare Umkehrlinien am Hauptchart

GG-RSI-CCI GG-RSI-CCI

Der angebotene Indikator informiert Sie büer den aktuellen Trend. Er ist praktisch für den Einstieg in einen Trade.

Ind_2 Line+1 Ind_2 Line+1

Der Indikator für Spread-Arbitragesituationen von zwei Instrumenten