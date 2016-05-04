Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
SumRSI - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 884
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:
jax1000
Dieser Indikator berechnet den mittleren Betrag von RSI-Oszillatoren verschiedener Perioden. Die Periode des Mittelungsintervalls wird durch den Anwender gesetzt.
Indikator Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //| INDIKATOR INPUT PARAMETERS | //+----------------------------------------------+ input uint StartLength=3; // die anfängliche Periode für die Mittelung input uint EndLength=25; // die finale Periode für die Mittelung input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_Price=PRICE_CLOSE; // Preistyp input int Shift=0; // horizontale Verschiebung des Indikators in Balken
Abb.1 Der SumRSI Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1242
