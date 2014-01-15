Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
SumRSI - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
jax1000
Este indicador calcula o valor médio de diferentes osciladores RSI. O período dos intervalos de cálculo da média é definido pelo utilizador.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR | //+----------------------------------------------+ input uint StartLength=3; // período inicial de cálculo da média input uint EndLength=25; // período final de cálculo da média input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_Price=PRICE_CLOSE; // tipo de preço input int Shift=0; // deslocamento horizontal do indicador em barras
Fig.1 Indicador SumRSI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1242
