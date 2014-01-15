CodeBaseSeções
SumRSI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

jax1000

Este indicador calcula o valor médio de diferentes osciladores RSI. O período dos intervalos de cálculo da média é definido pelo utilizador.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//|  PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR          |
//+----------------------------------------------+
input uint StartLength=3; // período inicial de cálculo da média
input uint EndLength=25; // período final de cálculo da média                  
input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_Price=PRICE_CLOSE; // tipo de preço
input int Shift=0; // deslocamento horizontal do indicador em barras

Fig.1 Indicador SumRSI

Fig.1 Indicador SumRSI 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1242

