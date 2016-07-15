コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

SumRSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

jax1000

この指標は、異なる期間のRSIオシレータの平均量を算出します。平均をとる間隔は、ユーザによって設定されています。

指標の入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| 指標入力パラメータ                              |
//+----------------------------------------------+
input uint StartLength=3; // 初期の平均化期間
input uint EndLength=25; // 最終的な平均化期間
input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_Price=PRICE_CLOSE; // 価格タイプ
input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト

図1 SumRSI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1242

