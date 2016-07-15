無料でロボットをダウンロードする方法を見る
この指標は、異なる期間のRSIオシレータの平均量を算出します。平均をとる間隔は、ユーザによって設定されています。
指標の入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| 指標入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input uint StartLength=3; // 初期の平均化期間 input uint EndLength=25; // 最終的な平均化期間 input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_Price=PRICE_CLOSE; // 価格タイプ input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
図1 SumRSI指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1242
