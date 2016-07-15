実際の著者：

jax1000

この指標は、異なる期間のRSIオシレータの平均量を算出します。平均をとる間隔は、ユーザによって設定されています。

指標の入力パラメータ：

input uint StartLength= 3 ; input uint EndLength= 25 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_Price= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ;

図1 SumRSI指標