CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SumRSI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2774
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

jax1000

Данный индикатор считает усредненную сумму разнопериодных осцилляторов RSI. Интервал периодов усреднения задается пользователем.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+
input uint StartLength=3; // начальный период усреднения
input uint EndLength=25; // конечный период усреднения                  
input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_Price=PRICE_CLOSE; // тип цены
input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Рис.1 Индикатор SumRSI

Рис.1 Индикатор SumRSI 

SumXMA SumXMA

Усредненная сумма разнопериодных мувингов.

LineBreakOnChart LineBreakOnChart

Индикатор (трёх)линейного разворота на основном графике.

GG-RSI-CCI GG-RSI-CCI

Предлагаемый индикатор информирует вас о текущем тренде. Полезен для входа в рынок.

AnchoredMomentum AnchoredMomentum

Улучшенный индикатор Momentum. Индикатор описан Rudy Stefenel в февральском 1998 г номере Stock&Commodities