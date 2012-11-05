Смотри, как бесплатно скачать роботов
SumRSI - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
jax1000
Данный индикатор считает усредненную сумму разнопериодных осцилляторов RSI. Интервал периодов усреднения задается пользователем.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input uint StartLength=3; // начальный период усреднения input uint EndLength=25; // конечный период усреднения input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_Price=PRICE_CLOSE; // тип цены input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Рис.1 Индикатор SumRSI
