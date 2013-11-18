真实作者:

CoreWinTT

一种通道主题的变种。此指标在所示的安全区域内绘制通道。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 23.12.2009.

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 SafeZoneV2 指标