代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

SafeZoneV2 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1451
等级:
(20)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
safezonev2.mq5 (11.93 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

CoreWinTT

一种通道主题的变种。此指标在所示的安全区域内绘制通道。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 23.12.2009.

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 SafeZoneV2 指标。

图例.1 SafeZoneV2 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1230

BandsFBA BandsFBA

布林带指标加前端和阻尼过滤。

HaDelta HaDelta

此 HaDelta 指标可以帮助您领先众人。

Exp_LinearRegSlopeV2 Exp_LinearRegSlopeV2

交易系统采 ColorLinearRegSlope_V2 指标。

UltraFatl_Candles UltraFatl_Candles

此指标根据 UltraFatl 指标柱状线颜色为蜡烛图着色。