Реальный автор:

CoreWinTT

Еще одна вариация на тему каналов. Индикатор строит канал, внутри которого представлена зона безопасности.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 23.12.2009.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор SafeZoneV2