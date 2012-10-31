Смотри, как бесплатно скачать роботов
SafeZoneV2 - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
CoreWinTT
Еще одна вариация на тему каналов. Индикатор строит канал, внутри которого представлена зона безопасности.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 23.12.2009.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор SafeZoneV2
