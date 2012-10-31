CodeBaseРазделы
SafeZoneV2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

CoreWinTT

Еще одна вариация на тему каналов. Индикатор строит канал, внутри которого представлена зона безопасности.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 23.12.2009.

Индикатор использует классы  библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор SafeZoneV2

VortexIndicator VortexIndicator

Индикатор из Technical Analysis of Stocks & Commodities (январь, 2010)

Extremum Extremum

Индикатор, позволяющий предугадать разворот тренда

PerceptronOscill PerceptronOscill

Осциллятор на упрощённом алгоритме перцептрона

Exp_LinearRegSlopeV2 Exp_LinearRegSlopeV2

Торговая система с использованием индикатора ColorLinearRegSlope_V2.