Зона безопасности - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 7364
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
x=хай-лов
y=вычисляем среднее простое от х за медиан баров
z=находим максимум из средних простых за Мах баров
выводим на график экспонениальное сглаженное МАСАФЕ от хай + z
выводим на график экспоненциальное сглаженное МАСАФЕ от лоу - z
более подробно в maxBar
навеяно зоной безопасности по элдеру
