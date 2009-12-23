CodeBaseРазделы
Индикаторы

Зона безопасности - индикатор для MetaTrader 4

Vasily
x=хай-лов

y=вычисляем среднее простое от х за медиан баров

z=находим максимум из средних простых за Мах баров


выводим на график экспонениальное сглаженное МАСАФЕ от хай + z

выводим на график экспоненциальное сглаженное МАСАФЕ от лоу - z

более подробно в maxBar

навеяно зоной безопасности по элдеру



