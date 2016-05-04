CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

SafeZoneV2 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
872
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
safezonev2.mq5 (7.55 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

CoreWinTT

Eine weitere Variation von Kanälen. Der Indikator zeichnet Kanäle in denen jeweils die Sicherheitszone dargestellt wird.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 23.12.2009.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der SafeZoneV2 Indikator.

Abb.1 Der SafeZoneV2 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1230

Support Vector Machine Learning Trader Support Vector Machine Learning Trader

Dieser Expert Advisor verwendet maschinelles Lernen von Unterstützungsvektoren um historische Preisdaten zu analysieren und zukünftige Trades zu signalisieren.

VortexIndicator VortexIndicator

Der Indikator von "Technical Analysis of Stocks & Commodities (January, 2010)"

PerceptronOscill PerceptronOscill

Dier Oszillator wird auf Basis des vereinfachten Algorithmus des Perzeptrons gezeichnet

Exp_LinearRegSlopeV2 Exp_LinearRegSlopeV2

Handelssystem, das den ColorLinearRegSlope_V2 Indikator verwendet.