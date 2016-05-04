und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
SafeZoneV2 - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
CoreWinTT
Eine weitere Variation von Kanälen. Der Indikator zeichnet Kanäle in denen jeweils die Sicherheitszone dargestellt wird.
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 23.12.2009.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der SafeZoneV2 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1230
