SafeZoneV2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

CoreWinTT

チャンネルテーマのもう1つのバリエーション。この指標は、セキュリティゾーンが表現されている各内部チャンネルを描画します。

この指標は初めにMQL4で実装され2009年12月23日にコードベースで公開されました。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 SafeZoneV2指標

図1 SafeZoneV2指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1230

