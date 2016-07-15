無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SafeZoneV2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 903
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
CoreWinTT
チャンネルテーマのもう1つのバリエーション。この指標は、セキュリティゾーンが表現されている各内部チャンネルを描画します。
この指標は初めにMQL4で実装され2009年12月23日にコードベースで公開されました。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 SafeZoneV2指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1230
AutoTrendLines
この指標は自動的にポイントを識別し、それらに支持と抵抗のトレンドラインを描画します。ラインの演算には2種類があります。MA_Rounding_Channel
この指標は、MA丸めに基づいたもみ合い相場のチャネルを描画します。
Exp_TrendValue
この取引システムは、TrendValue指標のシグナルに基づいて描かれました。VortexIndicator
「Technical Analysis of Stocks & Commodities（株式＆コモディティのテクニカル分析）」（2010年1月）からの指標。