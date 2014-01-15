Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
SafeZoneV2 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1493
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
CoreWinTT
Mais uma variação de indicadores de canais. O indicador desenha canais sobre o ativo, sendo que a faixa de preço dentro do canal representa a zona de segurança.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 23.12.2009.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador SafeZoneV2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1230
Oscilador simples desenhado na base do algoritmo simples perceptron.Exp_LinearRegSlopeV2
Sistema de negociação baseado no indicador ColorLinearRegSlope_V2.
Este script tenta demonstrar o poder da utilização de máquinas de vetores de suportes na solução de problemas de estilo de classificação. Esta versão do código foi escrito especificamente para ser usado em conjunto com a versão demo da Ferramenta Testadora de Aprendizagem da Máquina de Vetor de Suporte disponível gratuitamente a partir do Mercado MQL5.Schnick [Ferramenta Testadora de Aprendizagem da Máquina de Vetor de Suporte - DEMO]
Este script tenta demonstrar o poder da utilização de máquinas de vetores de suportes na solução de problemas de estilo de classificação.