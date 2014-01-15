Autor real:

CoreWinTT

Mais uma variação de indicadores de canais. O indicador desenha canais sobre o ativo, sendo que a faixa de preço dentro do canal representa a zona de segurança.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 23.12.2009.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador SafeZoneV2

