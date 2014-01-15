CodeBaseSeções
SafeZoneV2 - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

CoreWinTT

Mais uma variação de indicadores de canais. O indicador desenha canais sobre o ativo, sendo que a faixa de preço dentro do canal representa a zona de segurança.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 23.12.2009.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais"

Fig.1 Indicador SafeZoneV2.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1230

