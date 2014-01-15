CodeBaseSeções
Support Vector Machine Learning Trader - expert para MetaTrader 5

O exemplo do Expert Advisor abaixo ("svmTrader") foi escrito para mostrar um uso típico da ferramenta de vetor de suporte de aprendizagem de máquina (uma cópia desta ferramenta pode ser baixada a partir do Mercado MQL5). Este Expert Advisor funciona da seguinte maneira:

  1. Duas novas máquinas de vetores de suporte são criados usando a biblioteca svMachineTool. Uma delas é a configuração para sinalizar novos negócios de 'compra' e a outra é a configuração para sinalizar novos negócios de 'venda'.

  2. Sete indicadores padrão são inicializados com cada um de seus manipuladores armazenados em um array de inteiros (Nota: qualquer combinação de indicadores podem ser usados ​​como entradas, eles só precisam ser passados para o SVM em um único array de inteiros).

  3. O conjunto de manipuladores de indicador são passados ​​para as novas máquinas de vetor de suporte.

  4. Usando o array de manipuladores de indicador e outros parâmetros, se utiliza os dados históricos de preço para gerar as entradas e saídas precisas que se utilizam para o treinamento das maquinas de vetores de suporte.

  5. Depois que todas as entradas e saídas foram geradas, ambas as máquinas de vetores de suporte estão treinadas.

  6. As máquinas de vetores de suporte treinadas são usadas no EA para sinalizar novas operações de compra e venda. Quando um novo sinal de negociação de compra ou venda aparecem, a negociação será aberta, e se executa manualmente as ordens de Stop Loss e Take Profit.

Esperemos que o Expert Advisor permita que você experimente um pouco da ferramenta. Eu recomendo que você copie/altere/modifique o Expert Advisor para se adequar ao seu próprio estilo de negociação.

Diagrama em Bloco - Ferramenta Support Vector Machine Learning

