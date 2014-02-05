以下的 EA 例子 ("svmTrader") 示意典型支持向量机学习工具的使用 (支持向量机学习工具的副本可从 MQL5 Market 下载)。该 EA 工作如下:

使用 svMachineTool 库创建两个新的支持向量机。一个设置为新的 '买' 交易信号, 另一设置为新的 '卖' 交易信号。 初始化七个标准指标并将它们的句柄保存在整数数组 (注: 任何指标组合可以用作输入, 它们只需在一个单一整数数组中被传递到 svm)。 该指标句柄数组会被传递到新的支持向量机。 使用指标句柄的数组和其他参数, 历史价格数据用来生成精确的输入以及用于训练支持向量机的输出。 一旦所有的输入和输出被生成, 支持向量机均被训练。 训练支持向量机是用于在 EA 中指引新的买和卖交易。当新的买或卖交易信号出现, 交易开仓并手工设置止损和止盈。

希望 EA 能让您对这款工具有点体验。我建议您复制/修改这个 EA 来适合您的交易类型。