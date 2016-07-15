下記のエキスパートアドバイザーの例（「svmTrader」）は一般的な使用を示すために書かれています（サポートベクトル機械学習ツールのコピーはMQL5 Marketからダウンロードできます）。エキスパートアドバイザーは次のように動作します。

2つの新しいサポートベクターマシンがsvMachineToolライブラリを使用して作成されます。1つは、新しい「買い」取引を知らせるために設定され、他方は新しい「売り」取引を通知するように設定されています。 7つの標準指標は初期化されそのハンドルのそれぞれが整数配列に格納されます（注：指標の任意の組み合わせは入力として使用することができ、単に1つの整数配列でSVMに渡す必要があります）。 指標ハンドルの配列は、新たなサポートベクターマシンに渡されます。 指標ハンドルの配列と他のパラメータを使用して、過去の価格データをはサポートベクターマシンを訓練するのに使用される正確な入力と出力を生成するために使用されます。 入力と出力のすべてが生成されると、両方のサポートベクターマシンが訓練されます。 訓練を受けたサポートベクターマシンは、EAで新しい売買取引を合図するために使用されています。新しい売買取引シグナルが表示されると、注文が出され、決済逆指値および決済指値が手動で設定されます。

うまくいけば、エキスパートアドバイザーを使用して少しツールと実験することができます。独自の取引スタイルに合わせてエキスパートアドバイザーをコピー/変更することをお勧めします。