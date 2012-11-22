Ставь лайки и следи за новостями
Support Vector Machine Learning Trader - эксперт для MetaTrader 5
Данный советник ("svmTrader") был написан, чтобы показать типичный пример использования обучения на основе метода опорных векторов (копия инструмента для обучения на основе метода опорных векторов доступна для скачивания в MQL5 Market). Советник работает следующим образом:
Два новых опорных вектора создаются при помощи библотеки the svMachineTool. Один настраивается на оповещение о новых сделках на покупку, а другой - на сделки на продажу.
Семь стандартных индикаторов инициализируются, а их хэндлы помещаются в целочисленный массив (обратите внимание, для создания входных данных могут быть использованы любые комбинации индикаторов, их только нужно передать в svm как единый целочисленный массив).
Массив хэндлов индикаторов передается новым опорным векторам.
Используя массив хэндлов индикаторов и другие параметры, на основе исторических ценовых данных создаются входные и выходные данные для обучения системы, основанной на методе опорных векторов.
Как только все входные и выходные данные будут сгенерированы, оба опорных вектора будут считаться обученными.
Обученные опорные векторы используются в советнике для генерации сигналов на покупку и продажу. При появлении нового сигнала на покупку или продажу, совершается торговая операция с уровнями Stop Loss и Take Profit заданными вручную.
Надеюсь, данный советник поможет вам поэкспериментировать с данным инструментом. Рекомендуется скопировать/изменить советника для адаптации его к вашему стилю торговли.
