CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

HaDelta - Indikator für den MetaTrader 5

Dan Valcu | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1458
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
hadelta.mq5 (8.67 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Dan Valcu

Die Popularität der Heiken Ashi Trend Technik wächst zusehends. Seine Einfachheit und Kraft macht ihn zu einem großartigen Instrument für das Handeln jedes beliebigen Wertpapiers in jeder beliebigen Preiszone.

Zuerst wurde diese Technik als graphische Ergänzung zur üblichen Analyse von Preischarts verwendet. Später kamen spezielle Heiken Ashi Kerzen. Dann kam light HaDelta, das auf dem Unterschied von Eröffnungs- und Schlußpreisen der Heiken Ashi Kerzen basiert.

Tatsächlich ist der HaDelta Indikator ein Momentum Indikator der als Eingabe die Zeitreihe der Heiken Ashi Kerzen verwendet.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb. 1 Der HaDelta Indikator.

Abb. 1 Der HaDelta Indikator.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1224

Exp_TrendValue Exp_TrendValue

Handelssystem das auf Basis des TrendValue Indikator gezeichnet wird.

AutoTrendLines AutoTrendLines

Der Indikator identifiziert automatisch Punkte und zeichnet Unterstützungs- und Wiederstandstrendlinien darauf. Es gibt zwei Arten von Berechnung für die Linien

Exp_MACD_Xtr Exp_MACD_Xtr

Handelssytem, das den MACD_Xtr Indikator verwendet

BandsFBA BandsFBA

Der Bollinger Bands Indikator mit Filterung nach vorne und Dämpfung.