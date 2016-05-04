Der echte Autor:

Dan Valcu

Die Popularität der Heiken Ashi Trend Technik wächst zusehends. Seine Einfachheit und Kraft macht ihn zu einem großartigen Instrument für das Handeln jedes beliebigen Wertpapiers in jeder beliebigen Preiszone.

Zuerst wurde diese Technik als graphische Ergänzung zur üblichen Analyse von Preischarts verwendet. Später kamen spezielle Heiken Ashi Kerzen. Dann kam light HaDelta, das auf dem Unterschied von Eröffnungs- und Schlußpreisen der Heiken Ashi Kerzen basiert.

Tatsächlich ist der HaDelta Indikator ein Momentum Indikator der als Eingabe die Zeitreihe der Heiken Ashi Kerzen verwendet.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb. 1 Der HaDelta Indikator.