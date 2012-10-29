CodeBaseРазделы
Индикаторы

HaDelta - индикатор для MetaTrader 5

Dan Valcu | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
6121
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
hadelta.mq5 (8.71 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Популярность трендовой техники Хейкин Аши (Heiken Ashi) растет не по дням, а по часам. Ее простота и сила делают ее великолепным инструментом для торговли любым активом на любом ценовом диапазоне. Первоначально эта техника использовалась в качестве графического дополнения к анализу обычных ценовых графиков. Позже появились специальные свечи Хейкин Аши. Затем появился индикатор haDelta, основанный на разнице в ценах открытия и закрытия свечей Хейкин Аши.

Фактически индикатор HaDelta - это индикатор моментума, в котором в качестве входных таймсерий используются свечи Хейкин Аши.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор HaDelta

