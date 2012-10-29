Ставь лайки и следи за новостями
HaDelta - индикатор для MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
Популярность трендовой техники Хейкин Аши (Heiken Ashi) растет не по дням, а по часам. Ее простота и сила делают ее великолепным инструментом для торговли любым активом на любом ценовом диапазоне. Первоначально эта техника использовалась в качестве графического дополнения к анализу обычных ценовых графиков. Позже появились специальные свечи Хейкин Аши. Затем появился индикатор haDelta, основанный на разнице в ценах открытия и закрытия свечей Хейкин Аши.
Фактически индикатор HaDelta - это индикатор моментума, в котором в качестве входных таймсерий используются свечи Хейкин Аши.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор HaDelta
Индикатор автоматически определяет точки и по ним отрисовывает трендовые линии поддержки и сопротивления. Предусмотрено два типа расчёта линий.MACD с адаптивным определением ценовых экстремумов
Используется метод упреждающей адаптации с нулевой задержкой по фронту волатильности.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора TrendValueExp_MACD_Xtr
Торговая система с использованием индикатора MACD_Xtr