Популярность трендовой техники Хейкин Аши (Heiken Ashi) растет не по дням, а по часам. Ее простота и сила делают ее великолепным инструментом для торговли любым активом на любом ценовом диапазоне. Первоначально эта техника использовалась в качестве графического дополнения к анализу обычных ценовых графиков. Позже появились специальные свечи Хейкин Аши. Затем появился индикатор haDelta, основанный на разнице в ценах открытия и закрытия свечей Хейкин Аши.

Фактически индикатор HaDelta - это индикатор моментума, в котором в качестве входных таймсерий используются свечи Хейкин Аши.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор HaDelta