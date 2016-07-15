無料でロボットをダウンロードする方法を見る
HaDelta - MetaTrader 5のためのインディケータ
Nikolay Kositsin
1027
実際の著者：
Dan Valcu
平均足トレンド技術の人気は目に見えて成長しています。そのシンプルさと力によって、これは任意の価格範囲で任意の資産を取引するための素晴らしいツールとなります。
最初に、この技術は、通常の価格チャート分析の視覚的な補完として使用されてきました。その後、特別な平均足ローソク足ができました。そして、平均足ローソク足の開閉価格の差に基づいた軽量のHaDeltaができました。
実際には、HaDelta指標は、平均足ローソク足のを入力時系列として使用すモメンタム指標です。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1224
