HaDelta - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Dan Valcu

平均足トレンド技術の人気は目に見えて成長しています。そのシンプルさと力によって、これは任意の価格範囲で任意の資産を取引するための素晴らしいツールとなります。

最初に、この技術は、通常の価格チャート分析の視覚的な補完として使用されてきました。その後、特別な平均足ローソク足ができました。そして、平均足ローソク足の開閉価格の差に基づいた軽量のHaDeltaができました。

実際には、HaDelta指標は、平均足ローソク足のを入力時系列として使用すモメンタム指標です。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 HaDelta指標

極値 極値

この指標は、トレンド反転を予測することができます。

Exp_LinearRegSlopeV2 Exp_LinearRegSlopeV2

ColorLinearRegSlope_V2指標を使った取引システム。

PerceptronOscill PerceptronOscill

パーセプトロンの簡略化されたアルゴリズムに基づいて描かれたオシレータ。

サポートベクター機械学習トレーダー サポートベクター機械学習トレーダー

このエキスパートアドバイザーは、過去の価格データを分析し、今後の取引を知らせるためのサポートベクトル機械学習を使用しています。