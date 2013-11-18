请观看如何免费下载自动交易
HaDelta - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2291
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
真实作者:
Dan Valcu
Heiken Ashi 趋势技术显而易见的正变得越来越流行。它的简洁和强力，使它成为在任何价格区间买卖任何资产的一款伟大工具。首先，这项技术已经用来作为分析价格走势的图形补充。之后是特殊的 Heiken Ashi 蜡烛图。然后，就有了轻量 HaDelta, 基于 Heiken Ashi 蜡烛图的开盘、收盘价的差别。
实际上, HaDelta 指标是一个动量指标，其输入时间序列来自 Heiken Ashi 蜡烛图。
指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 HaDelta 指标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1224
