HaDelta - indicador para MetaTrader 5

Dan Valcu | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2272
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
hadelta.mq5 (8.67 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Dan Valcu

A popularidade da técnica de tendência Heiken Ashi vem crescendo substancialmente. Sua força e clareza faz dele um grande instrumento para negociar qualquer ativo a qualquer faixa de preço. Primeiramente, esta técnica vinha sendo usada como complemento gráfico para analisar os gráficos de preço usuais. Depois veio as velas especiais de Heiken Ashi. Em seguida teve o HaDelta, baseado na abertura e fechamento dos preços das velas de Heiken Ashi.

De fato, o HaDelta é um indicador de momentum que utiliza como dados de entrada as velas de Heiken Ashi.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador HaDelta.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1224

