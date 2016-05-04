und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Handelssystem das auf Basis des TrendValue Indikator gezeichnet wird. Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn ein Diamant (Raute) der korrespondierenden Farbe erscheint.
Speichern Sie die compilierte TrendValue.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2011 für USDCHF H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1223
