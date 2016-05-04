CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Expert Advisors

Exp_TrendValue - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
trendvalue.mq5 (11.37 KB) ansehen
exp_trendvalue.mq5 (6.62 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Handelssystem das auf Basis des TrendValue Indikator gezeichnet wird. Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn ein Diamant (Raute) der korrespondierenden Farbe erscheint.

Speichern Sie die compilierte TrendValue.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet. 

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2011 für USDCHF H4: 

Abb. 2. Charts der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1223

