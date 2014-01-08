请观看如何免费下载自动交易
交易系统，在 TrendValue 指标的信号基础上绘制。在柱线收盘时，如果相应的彩色钻石出现，则形成执行交易的信号。
放置 TrendValue.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:
图例. 2. 测试结果图表
