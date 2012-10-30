CodeBaseРазделы
в карман
Exp_TrendValue - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Торговая система, построенная на сигналах индикатора TrendValue. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветного ромба соответствующего цвета.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TrendValue.ex5  в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались. 

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4: 

Рис. 2. График результатов тестирования

