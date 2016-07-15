無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_TrendValue - MetaTrader 5のためのエキスパート
TrendValue指標のシグナルに基づいて描かれた取引システム。対応する色の着色ダイヤモンドが表示されたときに取引を行うための信号がバー閉鎖に形成されています。
コンパイルされたTrendValue.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のUSDCHFの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1223
