CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_TrendValue - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1144
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
trendvalue.mq5 (11.37 KB) visualização
exp_trendvalue.mq5 (6.62 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador TrendValue. O sinal se forma após o fechamento da barra, quando o diamante colorido aparece.

Coloque o arquivo compilado TrendValue.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes. 

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011: 

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1223

HaDelta HaDelta

O indicador HaDelta pode ajudar à ficar a frente dos outros.

Exp_MACD_Xtr Exp_MACD_Xtr

Sistema de negociação baseado no indicador MACD_Xtr.

AutoTrendLines AutoTrendLines

O indicador identifica automaticamente os pontos e desenha as linhas de suporte e resistência. Existem dois tipos de linhas de cálculo.

MACD coma a definição dos preços extremos MACD coma a definição dos preços extremos

O método da adaptação avançado com um atraso zero, na parte dianteira da volatilidade.