Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_TrendValue - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1144
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador TrendValue. O sinal se forma após o fechamento da barra, quando o diamante colorido aparece.
Coloque o arquivo compilado TrendValue.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1223
O indicador HaDelta pode ajudar à ficar a frente dos outros.Exp_MACD_Xtr
Sistema de negociação baseado no indicador MACD_Xtr.
O indicador identifica automaticamente os pontos e desenha as linhas de suporte e resistência. Existem dois tipos de linhas de cálculo.MACD coma a definição dos preços extremos
O método da adaptação avançado com um atraso zero, na parte dianteira da volatilidade.