Советники

Exp_MA_Rounding_Channel - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
В данном эксперте реализована пробойная торговая система с использованием индикатора MA_Rounding_Channel. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой ценой верхней или нижней границы канала индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора MA_Rounding_Channel.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на UDSCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

TrendPaint TrendPaint

Индикатор раскрашивает свечи в зависимости от направления тренда.

Exp_RMACD Exp_RMACD

Торговая система с использованием гистограммы RMACD.

Volatility_FBA_NR Volatility_FBA_NR

Индкатор для поиска экстремумов волатильности

MACD с адаптивным определением ценовых экстремумов MACD с адаптивным определением ценовых экстремумов

Используется метод упреждающей адаптации с нулевой задержкой по фронту волатильности.