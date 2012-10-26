Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_MA_Rounding_Channel - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3558
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В данном эксперте реализована пробойная торговая система с использованием индикатора MA_Rounding_Channel. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой ценой верхней или нижней границы канала индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора MA_Rounding_Channel.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на UDSCHF H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор раскрашивает свечи в зависимости от направления тренда.Exp_RMACD
Торговая система с использованием гистограммы RMACD.
Индкатор для поиска экстремумов волатильностиMACD с адаптивным определением ценовых экстремумов
Используется метод упреждающей адаптации с нулевой задержкой по фронту волатильности.