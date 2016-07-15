コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_MA_Rounding_Channel - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
710
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このエキスパートアドバイザーはMA_Rounding_Channel指標を使ったブレイクスルー取引システムを実装します。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに指標チャネルの上下の境界の価格のブレイクスルーが存在する場合に形成されます。

コンパイルされたMA_Rounding_Channel.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。

図1　チャート上の取引履歴のインスタンス。

H4での2011のUDSCHFの検証結果：

図2　 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1216

