Este Sistema de negociação se baseia nos rompimentos de suportes e resistências através do indicador MA_Rounding_Channel. Um sinal de negociação é formado após o fechamento da barra quando o preço rompe o canal superior ou inferior do indicador.

Coloque o arquivo compilado MA_Rounding_Channel.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste