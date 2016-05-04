und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_MA_Rounding_Channel - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 808
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das Ausbruch Handelssystem, das den MA_Rounding_Channel Indikator verwendet wird mit diesem Expert Advisor realisiert. Ein Signal um einen Trade auszuführen wird zum Schluss eines Balkens gebildet, wenn der Preis über die obere oder untere Begrenzung des Indikatorkanals ausbricht.
Kopieren sie die compilierte MA_Rounding_Channel.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.compiled file.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2011 bei UDSCHF H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1216
Handelssystem das den zero point Indikator verwendet.2pbIdealXOSMA_Candles
Dieser Indikator zeichnet Kerzen in Übereinstimmung mit der Farbe der Balken im Histogramm des 2pbIdealXOSMA Indikators.
Der Indikator der nach Extrema der Volatilität suchtDer MACD mit Definition der Preisextrema
Methode der erweiterten Adaptierung mit Nullverzögerung auf Seiten der Volatilität