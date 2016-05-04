CodeBaseKategorien
Exp_MA_Rounding_Channel - Experte für den MetaTrader 5

Das Ausbruch Handelssystem, das den MA_Rounding_Channel Indikator verwendet wird mit diesem Expert Advisor realisiert. Ein Signal um einen Trade auszuführen wird zum Schluss eines Balkens gebildet, wenn der Preis über die obere oder untere Begrenzung des Indikatorkanals ausbricht.

Kopieren sie die compilierte MA_Rounding_Channel.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.compiled file.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2011 bei UDSCHF H4:

Abb. 2. Charts der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1216

