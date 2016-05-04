CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_ZPF - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
833
(20)
exp_zpf.mq5 (7.7 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
zpf.mq5 (8.5 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Handelssystem das den Zero Point Force zero point Indikator verwendet. Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn die Farbe der Wolke des Indikators sich ändert.

Kopieren sie die compilierte ZPF.ex5Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2011 für XAUUSD H4:

Abb. 2. Charts der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1215

