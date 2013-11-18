代码库部分
Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1586
等级:
(20)
已发布:
已更新:
exp_zpf.mq5 (13.34 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (115.25 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
zpf.mq5 (13.57 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

使用 合力零点 零点指标。在柱线收盘时，如果指标云颜色改变，则产生执行交易的信号。

放置 ZPF.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

图例. 1. 图表上的成交历史实例

测试结果 从 2011 品种t XAUUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1215

