Exp_ZPF - expert para MetaTrader 5

Sistema de negociação baseado no indicador Zero Point Force. Um sinal de negociação é formado após o fechamento da barra quando a cor da nuvem do indicador se altera.

Coloque o arquivo compilado ZPF.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par XAUUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1215

